Tre Spicchi del Gambero Rosso a due pizzerie marchigiane

Farina, ristorante pizzeria a due passi dal lungomare di Pesaro, e Mamma Rosa, pizzeria di Ortezzano (Fermo) sono state insignite del prestigioso riconoscimento dei 3 Spicchi dalla celebre Guida Gambero Rosso.

La cerimonia si è tenuta ieri presso Palazzo dei Congressi della Mostra d'Oltremare di Napoli. Sono 130 complessivamente le pizzerie d'eccellenza premiate, solo due le marchigiane.

Per Mamma Rosa, storica pizzeria del Fermano, guidata da Marcello D'Erasmo, considerato unop dei migliori pizzaioli d'Italia, si tratta di una conferma, dato che ha già ottenuto il riconoscimento negli anni scorsi. Farina, aperta nel 2012, è la new entry, anche se aveva avuto negli anni passato delle menzioni nella Guida gambero Rosso e nella classifica 50Top Pizza. "Il nostro claim, 'Sforniamo rivoluzioni', con questo premio sembra trovare oggi l'espressione più significativa - commenta il titolare Paolo Severi -, Si tratta del risultato tangibile di un impegno costante e di un grande lavoro di squadra. Forse siamo fra i pochissimi a raggiungere questo traguardo dove io come titolare non ho mai fatto il pizzaiolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA