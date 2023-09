Marche, definanziamento per 1.526 progetti Pnrr per 452 milioni

Nelle Marche il piano di definanziamenti riguardo ai fondi Pnrr varato dal governo, e ora al vaglio dell'Unione Europa, riguarda "1.526 progetti", nessuno dei quali ha come soggetto attuare la Regione e che invece riguardano comuni, per un importo potenzialmente interessato pari a circa "452 milioni di euro". Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni rispondendo ad un'interrogazione del Gruppo Pd, prima firmataria Manuela Bora.

Brandoni ha esposto all'aula la risposta sulla base di dati estratti, alla data del 14 settembre, dal portale Easy Pnrr, In particolare, sono tre le misure oggetto di definanziamento. Un primo gruppo riguarda resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni e comprende "1.400 progetti" per un costo di 264 milioni ammesso a finanziamento prima del taglio. Un secondo è relativo a rigenerazione urbana per ridurre emarginazione e degrado sociale, con "84 progetti" per circa 170 milioni di euro. Infine progetti per potenziare servizi e infrastrutture sociali di comunità: "42 progetti per 17 milioni di euro".

Per talii interventi, ha ricordato l'assessore, "come indicato nella proposta di revisione del programma, sarà assicurato il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti di soggetti attuatori e operatori economici anche utilizzando spazi finanziari disponibili nell'ambito di altri strumenti: Fondi strutturali, Fondi sviluppo e coesione e Piano complementare Pnrr"; "in attesa dell'approvazione della proposta di modifica della parte Commissione Europea gli interventi possono proseguire regolarmente nella fase attuativa con le coperture garantite ad oggi dalle risorse Pnrr; nel momento in cui la proposta verrà approvata della Ue, senza soluzione di continuità verrà garantita la sostituzione del finanziamento di interventi già avviati sulle base di coperture che il governo sta individuando".

Per la missione 6 Salute, ha detto Brandoni, non è invece previsto dal governo "nessun definanziamento ma si prevede una rimodulazione del numero dei progetti previsti". Anche in questo caso verrà poi trovata un'altra copertura finanziaria nazionale o riprogrammando risorse della politica di coesione.



