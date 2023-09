Europee: Salvini lancia la candidatura Carloni per il centro

"L'Europa è quella che con i propri provvedimenti mette in difficoltà i pescatori, gli allevatori, gli agricoltori e i cacciatori. Si occupa di tutto, ma non della difesa dei confini. Sarebbe importante che le Marche, in quota Lega, fossero presenti a Bruxelles. Penso che Mirco Carloni possa essere il portabandiera della marchigianità". Così Matteo Salvini ha annunciato la candidatura di Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera ed ex assessore regionale, alle prossime Europee nela circoscrizione centro (Lazio, Toscana, Umbria, Marche).

L'annuncio durante la festa regionale della Lega a Macerata.

"Felice e orgoglioso di questa responsabilità, voglio ringraziare Matteo Salvini e la Lega per la fiducia - ha commentato Carloni -. In questi anni da presidente della Commissione Agricoltura mi sono reso quanto di quante follie arrivano dai regolamenti europei. L'Europa ha messo al centro della propria agenda il green deal e la transizione ecologica- ha aggiunto - ma non gli interessi dei cittadini e delle imprese. Basti pensare a provvedimenti come la riduzione dello sforzo di pesca quando invece il mercato richiede più pesce e che quindi va a richiederlo all'estero a danno delle nostre imprese".



