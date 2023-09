Aggredisce con calci, pugni e morsi un'altra donna per gelosia

In preda alla gelosia ha aggredito un'altra donna a calci, pugni e mordi ed è stata denunciata per lesioni dolose. Protagonista una trentenne domiciliata da qualche tempo a Fabriano (Ancona). Vittima un'altra donna, fabrianese, che è dovuta ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'Engles Profili, che hanno stilato una prognosi di 10 giorni. La 30enne è stata riconosciuta grazie alle testimonianze dei presenti e ai filmati del sistema di videosorveglianza di due bar.

I fatti sono avvenuti la scorsa settimana. L'aggredita era in un bar del centro con amici, quando è stata avvicinata prima da un giovane che conosceva e, qualche minuto dopo, dalla 30enne, conosciuta solo di vista, che ha affermato di essere la fidanzata del ragazzo. L'altra giovane si è allontanata con gli amici, fermandosi all'esterno di un altro pubblico esercizio. Ma è stata nuovamente raggiunta dall'altra che, senza dire nulla, l'ha aggredita.

Soccorsa dalla proprietaria del bar, la vittima è andata al pronto soccorso. La polizia ha avvito e indagini e ha identificato la responsabile dell'aggressione. Oltre alla denuncia, la posizione della trentenne sarà segnalata alla Questura di Ancona per l'adozione di specifiche misure preventive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA