A Mediterranea Saving Humans premio 'Africa nel cuore' a Fano

Verrà consegnato domani a Fano il Premio 'Ho l'Africa nel Cuore' all'associazione Mediterranea Saving Humans nata nel 2018 dall'indignazione davanti alle migliaia di morti nel Mar Mediterraneo. Si tratta dell'evento clou, in programma al Bastione Sangallo alle 18:30, dell'ultima giornata della Settimana Africana, organizzata da L'Africa chiama, giunta alla 26/a edizione. In questi ultimi giorni Mediterranea è impegnata anche nell'aiuto delle persone colpite dal terremoto in Marocco. Il premio, attribuito a persone o realtà che si sono contraddistinte per la vicinanza al continente africano e alla sua gente, è stato consegnato in passato a padre Giulio Albanese, al medico Pietro Bartolo, all'ambasciatore Luca Attanasio, all'attrice Lella Costa, all'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, al cantante Niccolò Fabi, al comico Giobbe Covatta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA