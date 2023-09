Esercitazione per disperso in mare, poi un vero soccorso

Prima un'esercitazione internazionale congiunta con la Guardia costiera croata per la simulazione delle ricerche di un disperso nel mare Adriatico, in un'area di confine tra le zone di competenza Sar dell'Italia e della Croazia: il giorno dopo un vero intervento di soccorso per il malore di un viaggiatore a bordo di una nave da crociera.

Protagonista la Guardia costiera di Ancona, che ieri ha partecipato con la motovedetta Cp 310 all'esercitazione internazionale "Sarex 23", organizzata dal Comando generale delle Capitanerie di porto con il Centro di Coordinamento per il salvataggio in mare della Repubblica di Croazia (Mrcc Rijeka), in mezzo all'Adriatico, ad oltre 40 miglia nautiche dalla costa marchigiana. Iniziative che servono ad alzare il livello qualitativo delle operazioni di soccorso in mare. E che hanno avuto un'applicazione 'reale' a partire dalle 3:45 circa di oggi, quando la sala operativa del VII Centro Secondario di Soccorso Marittimo (M.R.S.C.) della Guardia Costiera di Ancona veniva allertata dal Comando di bordo della nave passeggeri Marella Explorer, in navigazione dal porto di Koper (Slovenia) e diretta a Corfù (Grecia), per un malore occorso ad un passeggero inglese.

La Capitaneria di Porto-Guardia costiera di Ancona, assumendo il coordinamento delle operazioni, ha attivato il Centro Internazionale Radio Medico ed inviato in zona la motovedetta di soccorso CP861, che ha intercettato la nave passeggeri a circa 20 miglia nautiche dal porto di Ancona. Dopo il trasbordo del turista inglese sulla motovedetta, quest'ultima è rientrata nel porto di Ancona: intorno alle 7.00 il viaggiatore è stato affidato al servizio sanitario e trasportato all'ospedale di Torrette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA