Con Univpm e Unicam scienza e ricercatori in piazza per Sharper

L'Università Politecnica delle Marche e l'Università di Camerino sono tra gli Atenei italiani che partecipano a Sharper, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma domani sera. Coinvolte anche le sedi distaccate: Fermo per Univpm e San Benedetto del Tronto e Matelica per Unicam.

Oltre 100 gli appuntamenti organizzati dall'Ateneo dorico, tra Ancona e Fermo, con 170 ricercatori e ricercatrici, tra arte, natura, giochi, salute, tecnologia e innovazioni.

Laboratori a cielo aperto sono previsti in città nella giornata di domani, con un "Quizzettone della Scienza" per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sarà possibile muoversi in una città virtuale per verificare come mettersi in salvo durante un terremoto o un'alluvione. E ancora laboratori sulla sostenibilità, le piante, controlli medici, novel food, qualità dell'aria. All'interno di Sharper, ci saranno anche laboratori didattici del Cnr-Irbim.

Ospite d'onore della serata di domani sarà l'attore, regista, scrittore e produttore Paolo Ruffini, con un evento dedicato all'inclusione e all'incontro con attori con sindrome di Down.

Spazio nella notte europea della ricerca anche alla polizia scientifica con l'analisi della scena del crimine e al Sottobosco Festival, musica indipendente e natura nell'Orto Botanico Selva di Gallignano. Eventi divulgativi a Fermo con 'Fermo Adventure', gioco interattivo ambientato al tempo di Decio Azzolino e della regina Cristina di Svezia.

A Camerino un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira alle cinque Missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale. Le attività sono rivolte anche ai bambini della scuola primaria di Matelica e agli studenti del liceo scientifico di San Benedetto del Tronto. Laboratori aperti, presentazioni di libri, lezioni in inglese, ma anche il gioco "Rischiopoli" per mettere in sicurezza i territori assegnati da rischi, calamità naturali e cambiamenti climatici. Aperitivo scientifico al Teatro Piermarini di Matelica. Clou domani sera con Unicam, Science Challenge.



