Cinema: Valentina Bellé migliore attrice del Fano Film Festival

Valentina Bellé, 31 anni, veronese di nascita, è la migliore attrice della 35/a edizione di Fano International Film Festival, rassegna del cinema corto che quest'anno è in programma nella città marchigiana dal 24 al 28 ottobre.

L'attrice è la protagonista del film "Miranda's mind" (17 minuti) della regista milanese Maddalena Crespi, premiato come miglior pellicola del festival. Valentina Bellé ha recitato, tra l'altro, in "Una questione privata" di Paolo e Vittorio Taviani, "Amori che non sanno stare al mondo" di Francesca Comencini e in diverse serie tv.

Il premio alla carriera è andato invece all'attrice siciliana Donatella Finocchiaro per l'interpretazione nel film "L'anima in pace" (88 minuti) del regista napoletano Ciro Formisano.



