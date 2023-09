Ambulante ucciso: pm, 'ergastolo per un'aggressione brutale'

La Procura di Macerata ha chiesto la pena dell'ergastolo per Filippo Ferlazzo, il 33enne salernitano che nel luglio del 2022 aggredì e uccise a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu, 39enne ambulante nigeriano, dopo che quest'ultimo aveva chiesto l'elemosina a lui e alla sua compagna. La richiesta del pm Claudio Rastrelli è arrivata stamani al termine della sua requisitoria - durata circa un'ora - davanti ai giudici della Corte d'Assise di Macerata.

"Ha usato un'aggressione brutale che si usa per uccidere un animale", è stato uno dei passaggi più forti pronunciati dal pubblico ministero nel ricostruire la condotta dell'imputato nei confronti di Alika. Il pm ha anche più volte evidenziato la capacità di intendere e di volere di Ferlazzo, così da non poter concedere le attenuanti generiche per il suo "disturbo borderline della personalità". Per l'accusa di rapina del cellulare dell'ambulante, il pm ha chiesto l'assoluzione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA