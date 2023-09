Alluvione 2022: il primo ottobre funerali dell'ultima vittima

Si terranno domenica primo ottobre a Barbara (Ancona) i funerali di Brunella Chiù, la 55enne vittima dell'alluvione del 15 settembre 2022, il cui corpo è stato identificato solo recentemente. A celebrare il rito funebre, alle 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sarà il vescovo di Senigallia Franco Manenti. La salma sarà poi sepolta nel cimitero locale, dopo esser stata per mesi in Puglia.

Brunella era uscita di casa in contrada Coste a Barbara ed era salita in auto insieme alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni. Il veicolo era stato però travolto e trascinato via dall'onda di pena del fiume Nevola. L'altro figlio, Simone, era invece riuscito a salvarsi aggrappato ad un albero. Il corpo di Noemi prima e l'auto, ridotta ad un groviglio di lamiere, poi vennero trovati a vari chilometri di distanza. Le ricerche per Brunella sono invece andate avanti per mesi, setacciando un territorio molto vasto, dragando laghetti e specchi d'acqua.

A novembre 2022 un cadavere venne rinvenuto da alcuni pescatori nella zona delle isole Tremiti e in seguito sepolto ancora senza identificazione a Vieste (Foggia). Solo il 13 settembre scorso, poco prima dell'anniversario dell'alluvione, è stato comunicato l'esito degli esami del Dna che hanno confermato appartenere a Brunella Chiù, la tredicesima vittima.

A oltre un anno dall'alluvione che nel 2022 sconvolse le province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata, sarà possibile dare l'ultimo saluto alla donna ponendo così fine a una tragedia durata 13 mesi.



