In 200 sale il docufilm Mirabile Visione: Inferno dal 2 ottobre

Dopo un tour promozionale in 35 città da febbraio a maggio, esce il 2 ottobre in 200 sale in tutta Italia il docufilm Mirabile Visione: Inferno. Prodotto da Starway Multimedia e diretto dal regista marchigiano Matteo Gagliardi (autore nel 2016 di Fukushima, a nuclear story), Mirabile Visione: Inferno è una rilettura attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorate e animate digitalmente e abbinate a immagini che spaziano dal reportage alla finzione.

Accompagnati nella discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e dalle parole di padre Guglielmo (Luigi Diberti), vengono radiografati i mali del nostro tempo, ogni cerchio dell'Inferno è riadattato alla società moderna, illustrando con toccante drammaticità le ombre e le contraddizioni della nostra epoca, ma consegnando al contempo un messaggio di speranza e di rinascita.

Il film, della durata di 1 ora e 33 minuti, ha ricevuto i patrocini del ministero della Cultura, della Società Dante Alighieri, di Save the Planet, di Fondazione Univerde e Senzatomica, è stato inserito nel catalogo Agis Scuola ER ed è già richiestissimo dalle scuole di tutta Italia.



