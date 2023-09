A Pesaro scultura Arim di Miniucchi torna nella sua collocazione

È stato celebrato nel giorno del compleanno del suo autore il ritorno di "Arim", la scultura di Agapito Miniucchi, collocata nei giardini Nilde Iotti in via Colombo a Pesaro, a pochi metri dalla Palla di Pomodoro.

"Felici di celebrare il ritorno nella della scultura donata nell'83 dall'artista alla città, negli spazi verdi dei giardini Nilde Iotti, nel punto originariamente pensato da Miniucchi.

Abbiamo collocato il totem di Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura, a pochi metri dall''Onda' realizzata in acciaio corten, poggiata sul basamento di pietra e rivolta verso l'Adriatico, parte integrante della scultura stessa. Crediamo sia un bel modo per segnalare un'altra delle tracce lasciate dai grandi del passato più o meno lontano nel territorio e che hanno segnato 'La natura della cultura' di Pesaro" hanno detto Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà.



