In considerazione della proclamazione del lutto nazionale in occasione dei funerali laici di Stato del Presidente della Repubblica emerito, Giorgio Napolitano, la seduta del Consiglio regionale che era prevista per domani, martedì 26 settembre, è rinviata a venerdì 29 settembre, con inizio alle ore 10.30.

La decisione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari riunitasi a Palazzo delle Marche.



