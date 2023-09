Cade pentola con acqua bollente, bimba di 2 anni ustionata

Una bimba di due anni ha riportato ustioni in varie parti del corpo dopo che una pentola di acqua bollente gli è caduta addosso. Il fatto è accaduto stamattina ad Ancona. La bimba è stata subito soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale materno infantile Salesi di Ancona dov'è stata sottoposta ai trattamenti del caso. La bimba, che ha riporta ustioni in varie parti del corpo ma non su viso e collo, era in condizioni stabili. Vista però l'entità e la diffusione delle ustioni è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati di Cesena.



