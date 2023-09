Travolge due pedoni con l'auto e non presta soccorso, arrestata

Investe due pedoni che attraversano la strada e poi scappa; tre ore dopo viene rintracciata a casa dai carabinieri e arrestata per lesioni gravissime e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, tra venerdì e sabato scorsi, sulla Statale Valcesano a Mondolfo (Pesaro Urbino). Feriti due giovani originari del Bangladesh trasportati dal 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona: si tratta di un 23enne, che versa in gravissime condizioni, in pericolo di vita anche per un trauma cranico, e di un 29enne che ha riportato alcune fratture.

Dopo l'impatto, la 42enne cubana alla guida di una Ford, non si è fermata a soccorrere i feriti: i carabinieri, delle stazioni di Mondolfo e Monte Porzio, l'hanno individuata e si sono recati a casa sua, ponendola agli arresti domiciliari.

Dagli accertamenti, è risultato che i frammenti di carrozzeria trovati sul luogo dell'investimento coincidevano con quelli mancanti alla vettura danneggiata. Domani alle 10.30 in Tribunale a Pesaro si terrà l'udienza di convalida d'arresto per la conducente che potrà fornire la sua versione dei fatti e potrà chiarirsi la dinamica dell'incidente. Sono stati eseguiti anche gli accertamenti per verificare se la donna avesse un tasso alcolemico fuori dei limiti previsti dalla legge.



