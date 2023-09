A causa della strada viscida un'auto finisce in una scarpata

L'auto finisce fuori strada, probabilmente a causa dell'asfalto reso molto viscido dalla pioggia, e poi una scarpata con la vegetazione che fortunatamente fa da ammortizzatore e la trattiene, evitando conseguenze peggiori. E' accaduto ieri sera dopo le 20 a Tesino di Rotella (Ascoli Piceno): feriti mamma e figlioletto sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Mazzoni di Ascoli per le cure del caso con un codice di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari, una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli: con l'ausilio dell'autogrù hanno recuperato l'auto e messo in sicurezza la zona in cui si era verificato l'incidente e la stessa vettura.

Per le Marche, anche nella giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla diffusa per vento e mareggiate, oltre ad un'allerta gialla temporale localizzata soprattutto sui quadranti costieri. In particolare si tratta di venti forti nord-orientali con raffiche fino a burrasca. Durante le ore notturne ed al primo mattino temporali localmente di forte intensità sulla fascia basso-collinare e costiera. Mare molto mosso o agitato.

Ieri pomeriggio si sono registrati disagi in particolare nel Fermano, con vari interventi dei vigili del fuoco per piante cadute o allagamenti di cantine e garage comunque limitati nell'entità. Diverse chiamate e interventi anche nell'hinterland ascolano a Roccafluvione, Force, Offida e sull'ex Statale Valdaso, sempre nel tardo pomeriggio di ieri. Al momento, sono segnalate precipitazioni non consistenti e raffiche vento in varie zone marchigiane ma la situazione nelle varie province, al momento, non registra particolari criticità.



