"Suo figlio è stato arrestato", anziani truffati per 9mila euro

"Suo figlio è stato arrestato dai carabinieri per omicidio e deve pagare per il suo immediato rilascio". Si trattava di una truffa che si è consumata ieri ad Ancona ai danni di una coppia di anziani che poi ha richiesto l'intervento della polizia. La coppia era stata contattata verso le 13 da un sedicente avvocato, affiancato al telefono da un altrettanto falso maresciallo dei carabinieri, che hanno raccontato ai due anziani che i figlio era in arresto e che sarebbe passata un'assistente a casa loro per ritirare il denaro per la liberazione. Poco dopo si è presentata a casa della coppia una donna a cui hanno consegnato oggetti in oro per un valore di circa 9mila euro, convinti del fatto che ciò sarebbe servito a rilasciare il figlio.

La truffatrice, fa sapere la Questura. è stata descritta come di origine straniera, con i capelli lunghi fino alle spalle, vestita con un abito blu con tasche evidenti. Si tratta, spiega la Polizia, "solo l'ennesima modalità attuata da soggetti criminali, per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato". La Polizia di Stato, "da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. In particolare, è fondamentale contattare immediatamente, anche al primo sospetto, il numero unico d'emergenza 112.



