Sindaca, 'no a Cpr a Falconara che paga già prezzo alto'

"Falconara paga già un prezzo molto alto per il suo ruolo di servizio a livello provinciale e regionale, come sindaco mi aspetto che un eventuale centro di permanenza per i rimpatri, o Cpr, venga realizzato in altri territori. Mi batterò affinché simili strutture non vengano realizzate nel comune di Falconara". Così ò sindaca di Falconara Marittima (Ancona) Stefania Signorini sull'ipotesi di un Centro permanente per il rimpatrio a Falconara.

"Va premesso - precisa - che non sono arrivate proposte ufficiali in merito alla localizzazione di strutture per migranti nel nostro territorio, ventilate finora solo come ipotesi da parte dei media. Un altro aspetto che intendo evidenziare come premessa è che non sono contraria ad accogliere persone in fuga dalla guerra o dalla miseria, visto che Falconara in tante occasioni ha dato prova di grande solidarietà. Sono però evidenti tutte le difficoltà legate alla gestione dei Cpr, in primis di ordine pubblico, di sicurezza e di conseguenza anche di immagine".

Falconara "con la presenza di industrie che hanno un forte impatto sull'ambiente, gli snodi ferroviari e gli scali merci che occupano territorio e condizionano lo sviluppo delle aree circostanti, la presenza di un depuratore a servizio di tanti comuni della provincia, - continua la sindaca - non può farsi carico come comunità di un ulteriore sito fonte di criticità.

Tra l'altro l'aeroporto Sanzio sta conquistando in questo periodo nuovi voli e nuovi passeggeri e localizzare un centro per migranti nelle immediate vicinanze dello scalo sarebbe una potenziale fonte di rischio, come mi ha spiegato anche l'amministratore delegato dell'Ancona International Airport Alex D'Orsogna, con il quale mi sono confrontata". "Condivide con me l'assoluta contrarietà alla creazione di un Cpr nelle aree circostanti all'aeroporto. - conclude - Le strutture che erano state prese in considerazione in passato si sono rivelate completamente inadeguate: l'ex caserma dell'Aeronautica per esempio è confinante con la pista di atterraggio dell'aeroporto e un suo impiego per accogliere i migranti potrebbe mettere a rischio la sicurezza aeroportuale, tanto che anni fa questa ipotesi era stata formalmente scartata".



