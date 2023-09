Napolitano: sindaco Chiaravalle,sempre vicino a nostra comunità

Il Comune di Chiaravalle (Ancona) "esprime il proprio dolore per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, ricordandone il profondo senso dello Stato (di cui ha ricoperto con autorevolezza le più alte cariche), la fedeltà alla Costituzione, la consapevolezza della radice antifascista della Repubblica Italiana, il segno impresso in quello che è stato il più importante Partito Comunista dell'Europa occidentale, l'impegno profuso per la giustizia sociale, il convinto europeismo, la capacità di intervenire con tenacia e incisività nei momenti più critici del nostro Paese, il farsi garante infaticabile degli equilibri istituzionali".

Così in una nota la sindaca Cristina Amicucci.

"Il pensiero - aggiunge - va inoltre all'intenso legame di Giorgio Napolitano con la nostra città, dalla nascita della moglie Clio Bittoni a Chiaravalle alla vicinanza che il presidente emerito ha sempre mostrato verso la nostra comunità, dall'amicizia con alcuni esponenti politici chiaravallesi alla partecipazione alle Feste dell'Unità negli anni '60 e '70, fino alla sua presenza all'inaugurazione della attuale sede della Croce Gialla nel 2008".

"Alla moglie, ai familiari e a tutti coloro che hanno conosciuto, amato e stimato Giorgio Napolitano porgiamo le nostre più sentite condoglianze" conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA