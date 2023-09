Napolitano: addio al presidente 'marchigiano'

Napoletano per origine e cultura, Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica emerito morto questa sera a Roma, aveva forti legami con le Marche, regione di origine della moglie Clio, nata a Chiaravalle (Ancona). Figlia di Amleto Bittoni, comunista, il primo sindaco della città dopo la Liberazione, e di Diva Campanella, socialista, tra i primi assessori donna in Italia, Clio aveva abitato in città fino a 18 anni. A Chiaravalle Giorgio e Clio Napolitano hanno mantenuto molti rapporti e ci sono ancora alcuni parenti.

Due le visite nelle nelle Marche durante il primo mandato al Quirinale: una del 2008, di due giorni con tappe ad Ancona, Chiaravalle, Pesaro, Urbino, Senigallia. A Chiaravalle Napolitano aveva incontrato i volontari nella sede della Croce Gialla: "il volontariato è il volto migliore dell'Italia" aveva detto.

La seconda visita risale invece al 2012, quando era stato a Pesaro per l'anniversario della Liberazione e poi a Recanati, a Palazzo Leopardi, dove aveva potuto toccare alcuni manoscritti di Giacomo, indossando dei guanti di cotone.

Appassionato e sostenitore del Rossini Opera Festival, infine, Napolitano era andato spesso a Pesaro, nel corso degli anni, rivestendo vari ruoli istituzionali.



