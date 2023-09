Una bomba d'acque e raffiche di vento hanno causato danni e disagi nel pomeriggio a Fermo e nei Comuni limitrofi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alberi pericolanti o rami caduti in strada ma anche per alcuni garage e cantine allagati dalla massa d'acqua che si è accumulata dopo le intense precipitazioni iniziate verso le 17.

Ora il maltempo sta dando una tregua al Fermano. Sono stati finora 15 gli interventi dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA