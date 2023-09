Grande croce tornerà sul Monte Bove a Ussita

Sul Monte Bove tornerà la grande croce. Ad annunciarlo è la sindaca di Ussita (Macerata), Silvia Bernardini. "Finalmente sono iniziati i lavori per il riposizionamento della croce, ma stavolta - sottolinea la sindaca - non la porteremo su a 'spalla' come avveniva in passato, ma lo faremo tramite un elicottero, anche se sono certe che la magia sarà sempre la stessa".

"Ci sono voluti 'solo' tre anni di carte ed autorizzazioni, ma grazie all'attivismo del Comitato che ha raccolto parte dei fondi, alle donazioni arrivate al Comune di Ussita, all'operato di professionisti che hanno donato il loro lavoro ed alla struttura comunale che non ha mai mollato nonostante tutti i vari inciampi e procedure da seguire, avremo di nuovo la nostra croce da ammirare", spiega Bernardini. Uno dei simboli dell'Appennino marchigiano aveva subito dei danneggiamenti a causa delle varie scosse di terremoto di sette anni fa, "adesso - conclude la sindaca - sarà ricollocata al suo posto è spero che sia di buon auspicio per l'intera ricostruzione di Ussita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA