Terremoto: itinerario del tartufo vince bando dell'Atim

"Siamo primi, un risultato che dimostra la validità del nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica nei comuni del cratere". È Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, soggetto capofila, ad esprimere viva soddisfazione per aver vinto un bando regionale, promosso dall'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche, (Atim) con un punteggio massimo di 100 su 100. "Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con i Comuni di Bolognola, Camerino, Fiastra, Muccia, Serravalle del Chienti, Monte Cavallo e le associazioni di categoria Coldiretti Macerata, Confcommercio Marche Centrali e Federalberghi Macerata" secondo Gentilucci. "È importante - aggiunge - lavorare non solo alla ricostruzione fisica, ma porre le basi per uno sviluppo di più ampio respiro che valorizzi le potenzialità turistiche del nostro territorio. Questo progetto, che prevede un vero e proprio tour di eventi legati al tartufo nei Comuni coinvolti, si apre a scenari internazionali con iniziative focalizzate su mercati esteri come la Germania, il Regno Unito, i Paesi Scandinavi". "Abbiamo bisogno di rialzare la testa . sottolinea il sindaco di Pieve Torina -, e possiamo farlo con orgoglio, consapevoli delle straordinarie bellezze che la nostra terra ci ha donato e continua a donarci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA