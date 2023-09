Otto Avvisi orali del questore di Ancona in 8 giorni

Otto Avvisi orali firmati dal questore di Ancona Cesare Capocasa in 8 giorni. I destinatari dei provvedimenti, fa sapere la Questura, si sono resi autori di fatti penalmente rilevanti, che hanno destato particolare allarme nella comunità. Si tratta di persone, tra cui due minorenni, deferite nei giorni scorsi cui due minori, che nei giorni scorsi all'autortà giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio o la persona. I destinatari sono accomunati, sempre secondo la Questura, da "una spiccata tendenza a delinquere, con pericolo di recidiva", per questo vengono 'avvisati' dal questore "dell'obbligo di interrompere la carriera criminale, per non vedersi applicate in caso di reiterazione, misure più limitative della libertà personale come obblighi di soggiorno, sorveglianze speciali, divieti di dimora e simili". L'Avviso orale interessa anche due minorenni, in forza delle nuove disposizioni del Decreto Caivano, rivolto specificamente a colpire il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile. Uno dei due minori rientra tra i soggetti che nel corso dell'ultimo biennio si sono maggiormente segnalati nel capoluogo dorico per comportamenti violenti e antisociali nei riguardi di coetanei minorenni.





