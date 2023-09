"Esprimo cordoglio per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, primo nella nostra storia a ricoprire per due volte la carica di Capo dello Stato, protagonista della vita politica italiana in tutte le sue fasi.

Alla sua famiglia le più sentite condoglianze". Così in una nota il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.



