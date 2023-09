Guardia costiera, in estate 650 missioni navali,11mila verifiche

Seicentocinquanta missioni navali nell'intero periodo estivo, per un totale di oltre 1.600 ore di moto e 9.500 miglia nautiche percorse, oltre 300 militari, 12 motovedette, 9 battelli veloci ed una moto d'acqua, con un impegno giornaliero medio in attività con proiezione esterna di circa 90 militari - tra pattuglie terrestri, imbarcati su mezzi nautici e turnisti di sala operativa - con picchi di 110 unità nel periodo di Ferragosto.

Sono i numeri dell'attività svolta nel periodo estivo dalla Direzione Marittima di Ancona con la Guardia Costiera, da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto. Oltre alle attività a garanzia della sicurezza della navigazione da diporto e della balneazione, sono state intensificate anche le verifiche sul rispetto della normativa sulla locazione e noleggio di unità da diporto.

Gli interventi per richieste di assistenza e soccorso in mare (Search and Rescue), tramite i numeri di utilità 1530 e Nue 112, sono stati 55, per un totale di oltre 100 persone salvate; a ciò vanno aggiunti almeno altri 120 interventi richiesti per eventi di varia natura, riguardanti principalmente assistenza sanitaria, recupero cetacei/tartarughe spiaggiate, rilevamenti - anche satellitari - di potenziali inquinamenti marini.

Sono stati eseguiti complessivamente 11.306 controlli, a terra e a mare, di cui 3.977 demaniali, 2.316 sulle attività balneari, 3.285 ai fini ambientali, 1.046 sul diporto e 682 alla filiera ittica. Elevati dai militari della capitaneria di porto 252 verbali per un valore complessivo di oltre 345mila euro. Per la prima volta è stata impiegata la moto d'acqua GC L20, nella vigilanza negli anfratti della Riviera del Conero con 41i verbali elevati per un importo di circa 9.500 euro per violazioni riguardanti la navigazione sotto costa, il mancato rispetto dei limiti di velocità e/o mancanza di dotazioni a bordo.

Le Notizie di reato inviate alle Procure marchigiane sono state, in totale, 21, di cui 3 per reati ambientali, 13 per reati sul demanio, 5 per altri reati. In materia di pesca sono stati eseguiti anche 16 sequestri, per quasi una tonnellata di prodotto ittico e sanzioni pari a 36.750 euro.



