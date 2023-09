Musica: Il Flauto magico debutta alle Muse di Ancona

Il 29 settembre debutta al Teatro delle Muse di Ancona una nuova produzione de Il Flauto magico di Mozart, mai rappresentato nel capoluogo anche prima della ricostruzione del teatro. Oggi la conferenza stampa di presentazione con il direttore artistico Vincenzo De Vivo e il cast, che comprende due talenti italiani che hanno avuto successo all'estero per la regia e la direzione d'orchestra: Luca Silvestrini, di Jesi, residente a Londra e Giuseppe Montesano, torinese, attivo a Vienna.

I due artisti hanno dato all'opera densa di riferimenti e significati simbolici il sapore di una fiaba. Presentata nel 1791 a Vienna, era destinata non alla corte, ma ad un teatro popolare, il Teather auf der Vieden, su proposta di Emanuel Schikaneder, che scrisse anche il libretto in tedesco. Un Singspiel che abbina il canto al parlato: ad Ancona verrà presentato con i sopratitoli in italiano e qualche taglio alle parti recitate.

Nella storia il principe Tamino dovrà superare infinite prove per meritare l'amore della bella Pamina, aiutato da un flauto magico e dall'uccellatore Papageno, fornito a sua volta di un miracoloso carillon. Ma il suo cammino, oltre che di esseri misteriosi, è denso di sorprese con personaggi, presentati prima come negativi, che poi si rivelano positivi e viceversa, per arrivare infine alla saggezza. Un viaggio iniziatico (nell'originale ci sono riferimenti alla massoneria) dal buio alla luce non solo personale, ma universale.

Silvestrini, che è anche coreografo e firma qui la sua prima regia lirica, ambienta l'opera in uno spazio minimale bianco e nero con una pedana al centro in cui interagiscono insieme ai personaggi oggetti costruiti artigianalmente e quattro ballerini. Nel cast giovani e talentuosi interpreti, tra cui Antonio Garès, Maria Laura Icobellis, Brigitta Simon, Levent Bakirci, Gennifer Turri, Carmine Riccio e Abramo Rosalen.

Orchestra Sinfonica 'G. Rossini', scene e luci di Lucio Diana, costumi di Stefania Cempini. Coro Lirico Marchigiano 'V.

Bellini', preparato da Riccardo Serenelli.

L'opera inaugura la stagione lirica delle Muse, che l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona Anna Maria Bertini intende aprire a sinergie con i privati.



