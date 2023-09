Migranti: Pd, su Cpr presidente Marche dica no al governo

"Sull'ipotesi di un Centro di permanenza per il rimpatrio nelle Marche, il presidente della Regione Francesco Acquaroli dica no al Governo". Lo scrive il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che presentato oggi un'interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta da tutto il Gruppo dem, per chiedere "quale posizione ufficiale assumerà la Regione Marche nei confronti del Governo sulla possibile istituzione di un Cpr sul nostro territorio?".

"Diversi presidenti di Regione si sono giustamente espressi contro l'ipotesi di costruzione di queste strutture sul loro territorio con affermazioni chiare: da Giani della Toscana, a quello del Veneto Zaia, fino a Bonaccini dell'Emilia Romagna. - ricorda l'esponente dem, elencando le misure ipotizzate dal Governo Meloni - Nei giorni scorsi il vicepresidente della Regione Marche Saltamartini ha dichiarato che in questo momento non abbiamo l'afflusso di migranti che hanno le altre regioni, quindi per le Marche non c'è l'esigenza di avere questo centro.

Ora vorremmo però capire cosa ne pensa il presidente Acquaroli: mi auguro, con poche speranze, che per una volta dica no al Governo Meloni che su un tema così complesso ha messo in campo interventi ideologici, vessatori oltreché inutili, ai limiti dell'incostituzionalità". "Per affrontare il fenomeno dell'immigrazione - afferma Mastrovincenzo - servirebbe invece tutt'altro: promuovere corridoi umanitari, lavorare per una redistribuzione dei migranti in tutti gli Stati europei abbattendo i veti dei Paesi sovranisti a cui il Governo Meloni invece strizza l'occhio continuamente, riformare i meccanismi che riguardano il diritto d'asilo, operare per un modello di accoglienza diffusa sul territorio con il coinvolgimento di tutti gli amministratori locali".



