Grave lesione a una mano durante il lavoro nell'Ascolano

Mentre lavora in fabbrica su macchinario, si procura una profonda lesione ad una mano. E' accaduto stamattina in un'azienda a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) dov'è rimasta ferita un'operaia di 26 anni, soccorsa dai sanitari e poi trasportata dall'eliambulanza del 118 al trauma center dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto sono intervenuti funzionari del servizio prevenzione e sicurezza dell'Ast di Ascoli e i carabinieri per tutti gli accertamenti.

Dopo l'ennesimo infortunio sul lavoro, la Cgil di Ascoli esprime "solidarietà alla lavoratrice coinvolta. E' grave - afferma - che ancora accadano incidenti del genere. Necessario alzare l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro". "Non è chiara la dinamica che ha portato all'incidente e le forze dell'ordine sono al lavoro per comprendere l'accaduto", riferisce la Cgil di Ascoli che "intende esprimere innanzitutto solidarietà alla lavoratrice. Ci mettiamo a disposizione per qualsiasi necessità".

"Uscire di casa per svolgere il proprio mestiere, e trovarsi coinvolti in infortuni del genere, è inaccettabile - dice Daniele Lanni, Segretario Confederale della Cgil Ascoli Piceno - Su questo le Istituzioni devono assolutamente fare di più, perché non è pensabile trovarsi così spesso a dover commentare infortuni di questa gravità, o anche, purtroppo, in alcuni casi anche nel nostro territorio, mortali. Come Cgil chiediamo con forza alle Istituzioni del territorio di avviare un confronto per rafforzare le attività di sensibilizzazione e controllo".





