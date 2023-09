Aci, Ruote nella Storia percorre le vie de tartufo

Ruote nella Storia torna a solcare le terre del pesarese e urbinate con un raduno che coniuga la passione e la cultura per i motori alle eccellenze locali. Nella tappa del prossimo 30 settembre e 1 ottobre 2023 la manifestazione nata dalla sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d'Italia attraverserà le terre del tartufo partendo da Urbino e passando per Acqualagna, fino ad arrivare a Pergola in occasione dell'annuale Fiera del Tartufo Bianco Pregiato.

A rendere possibile la realizzazione di questo appuntamento l'impegno nell'organizzazione dell'Automobile Club Pesaro-Urbino presieduto da Paolo Emilio Comandini e diretto da Antonella Mati.

"Un evento targato ACI Storico che esalta lo spirito della promozione della cultura per la storia e l'evoluzione dell'auto attraverso la scoperta di sapori legati a luoghi esclusivi che da sempre ne sono icona", afferma Paolo Emilio Comandini, Presidente AC Pesaro Urbino, che parla di "due giorni di cultura e convivialità esclusiva e le auto che hanno segnato l'evoluzione storica del '900 al centro della scena. Eventi che coniugano interessi diversi creando un prestigioso denominatore comune".

Gli equipaggi partecipanti alla manifestazione saranno accolti il pomeriggio del sabato ad Urbino dove potranno assistere alla presentazione del libro "L'Italia del Tartufo". A seguire l'Aperitartufo a cura dello Chef Roberto Dormicchi. La mattina del 1 ottobre si partirà alla volta di Acqualonga, dove i partecipanti vedranno la Riserva Naturale Gole del Furlo accompagnati da una degustazione di tartufo. Successivamente si proseguirà per Pergola, cittadina inserita tra i "Borghi più belli d'Italia" situata nell'Alta Valle del Cesano. A Pergola i partecipanti all'autoraduno potranno prendere parte alla visita del Museo dei Bronzi Dorati. Tra le tante automobili saranno presenti una Jaguar, una Bentley, un'Alfa Romeo Duetto e una Lancia Fulvia Coupé.



