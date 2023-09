Felicia Basilicata nuova comandante carabinieri a Senigallia

Da due settimane si è insediata la nuova comandante della Compagnia carabinieri di Senigallia (Ancona), capitana Felicia Basilicata. Classe 1993, sposata e madre di una bimba di due anni, ha origini romane ed è giunta nelle Marche dopo aver guidato per tre anni il Nucleo operativo radiomobile a Catanzaro.

Un percorso lineare il suo. La passione è nata in famiglia dove altri membri ricoprono incarichi nell'Arma. Si è arruolata a 18 anni dopo la maturità classica: è entrata prima nell'accademia da cui è uscita con il grado di sottotenente e poi nella scuola ufficiali dei carabinieri a Roma è diventata tenente. Il primo incarico è stato di comandante di plotone nella scuola allievi carabinieri di Campobasso a cui è seguita l'esperienza alla guida del Norm di Catanzaro.

"Un periodo molto proficuo e utile per la mia formazione professionale - ha spiegato la nuova comandante dei carabinieri di Senigallia - anche se nelle Marche sarà un percorso molto diverso. Qui c'è una presenza molto minore della criminalità organizzata che invece in Calabria si tocca con mano ogni giorno". Attenzione, sul territorio, quindi ai reati predatori e contro il patrimonio come furti, rapine, estorsioni, truffe ma anche allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcolici. Altro fronte impegnativo è quello della violenza di genere: proprio ieri è stato disposto il divieto di avvicinamento a un uomo che in casa ha picchiato la compagna al termine di una lite, l'ennesima durante la relazione dei due.

Lui è stato denunciato mentre la donna, italiana, ne avrà per 15 giorni di prognosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA