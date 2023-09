Due nuovi mezzi per la Protezione civile ad Ancona

Presentati ad Ancona i due nuovi mezzi che entrano a far parte del parco veicoli di Protezione civile comunale. Annunciata anche una campagna d'informazione per implementare il Gruppo dei volontari della Protezione civile comunale: il link per le adesioni da parte dei cittadini è: https://www.comuneancona.it/gruppo-comunale-volontari-di-protezi one-civile/ Il tutto nell'ambito delle politiche per migliorare la capacità operativa della Protezione Civile comunale. Pesenti il sindaco Daniele Silvetti e il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Giovanni Zinni.

I due mezzi si aggiungono all'esistente auto 4x4 e quindi ora la Protezione Civile comunale dispone di tre mezzi pronti ad essere operativi in caso di necessità: un Dacia Duster 4x4, è stato acquistato grazie a un progetto del 2021 a cui il Comune ha partecipato tramite il Gruppo dei volontari, promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il progetto del Comune è stato accettato e finanziato per circa i due terzi della spesa; il rimanente lo ha finanziato il Comune. Oltre al veicolo e ai lampeggianti di servizio, acquistati dispositivi di protezione individuale per i volontari, una torre faro, un gruppo elettrogeno, una motosega e una pompa idraulica. Il mezzo Toyota hylux pick up 4x4 è stato finanziato con fondi di bilancio comunale ed è un veicolo estremamente tecnico, pensato per le attività anche su terreni off road difficili.

"Non è solo questione di decoro - ha spiegato il sindaco -.

Gli eventi che si susseguono ci impongono una cultura di prevenzione sempre più puntuale e articolata. Dotarci di strumenti nuovi per operare in termine di prevenzione, presenza ed efficienza è necessario e ci induce ad investire in questa direzione e nella programmazione. Ringrazio il dirigente ing.

Capannelli che sovraintende ad un settore così sensibile e a tutti tecnici e i volontari che si applicano con impegno per garantire la sicurezza ai cittadini".

"Esprimo un ringraziamento ai Responsabili delle Direzioni e dei Servizi nonchè a tutti i componenti dell'Ufficio Economato e ai tecnici dell'Ufficio di Protezione Civile che si sono adoperati al meglio per l'ottenimento di questo risultato", ha commentato Zinni



