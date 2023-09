Cocaina, hascisc e metanfetamina in casa, arrestato

Ad Ancona in appartamento un 49enne deteneva 35 grammi di cocaina, 40 grammi di hascisc e due grammi di Mdma (metanfetamina) oltre a materiale per confezionare dosi di stupefacente. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Ancona ieri pomeriggio nell'ambito dell'epilogo di un'attività investigativa L'arresto è stato operato nell'ambito dell'epilogo di un'attività investigativa condotta dagli uomini della Questura dorica. L'uomo è stato arresto per detenzione di droga a fine di spaccio.

Dopo un appostamento, il 49enne è stato sorpreso a gettare via un involucro, poi recuperato dai poliziotti e risultato contenere cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 35 grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi, 40 grammi di hascisc suddivisa in due dosi, due grammi di Mdma, oltre a fogli manoscritti con cifre e lettere iniziali di nomi, riconducibili ad una pregressa contabilità dell'attività di spaccio espletata dall'indagato e materiale per il confezionamento. Il 49enne è stato collocato ai domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa della convalida del provvedimento prevista per oggi.



