Avviato a Treia percorso sperimentale pet therapy Ast Macerata

Inizia da Treia il percorso sperimentale di "Pet therapy" dell'azienda sanitaria della provincia di Macerata. Il progetto "Scodinzoliamo in corsia" è stato presentato nella struttura Cure intermedie treiese e prevede un incontro a settimana con i pazienti, di circa un'ora e mezza per 14 settimane. Il progetto è stato finanziato da un donatore che è voluto rimanere anonimo.

Il primo cittadino, Franco Capponi, nel fare il suo saluto, ha sottolineato come questo progetto rappresenti "la ciliegina sulla torta per la nostra struttura".

"La stiamo ipotizzando anche per la nostra residenza protetta - ha aggiunto - La pet therapy con gli anziani è una pratica di grande valore". "Tutti infatti abbiamo provato almeno una volta la sensazione di calma e di piacere che dà carezzare un cane oppure sentire le fusa di un gatto - ha aggiunto - La compagnia di un animale domestico porta serenità alle persone di ogni età e in particolare agli anziani". Tra i presenti a illustrare il progetto anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, la dottoressa Daniela Corsi, direttrice generale dell'Ast Macerata, la dottoressa Giovanna Faccenda e il dottor Giorgio Caraffa.



