Alluvione Marche: 'Piano di mitigazione rischio ancora miraggio'

"I luoghi che abbiamo attraversato ci hanno mostrato quanto l'applicazione di un Piano generale di mitigazione del rischio idrogeologico sia ancora un miraggio, nonostante le numerose criticità presenti lungo l'asta fluviale". Lo scrivono i comitati e volontari promotori dell'Accertamento Popolare sulle condizioni del fiume Misa-Nevola, nel Senigalliese, che il 16 settembre scorso ha conosciuto la seconda tappa dalla banchina di Levante del porto di Senigallia al Ponte II giugno: "A un anno dall'alluvione, ricordare e lottare. per non avere più paura".

Il ciclo di Accertamenti Popolari è organizzato dal Comitato in Difesa del Territorio per l'Area Agricola di Compensazione Idraulica di Brugnetto, dal Coordinamento degli Alluvionati 2014/2022 e dal Coordinamento Volontarie.

Un anno dopo la disastrosa alluvione del 2022, che causò 13 morti, "e a sole poche settimane dall'ultima allerta meteo, abbiamo scelto di ricordare e toccare con mano alcune delle principali criticità che interessano il tratto finale del corso fluviale, pur mantenendo una visione d'insieme a scala di bacino". L'iniziativa "promuove un percorso di conoscenza diretta del territorio, di condivisione dei problemi generali e particolari, di osservazione dello stato di manutenzione (non fatta o fatta male) dell'esistente"; "crediamo fermamente che rendere un territorio più sicuro non significhi agire a ridosso di un potenziale evento disastroso o a posteriori, quando i danni sono ormai incalcolabili; significa piuttosto prendersene cura nel breve, medio e lungo periodo, come singoli e come comunità abitante". Ricordano le "pesanti trasformazioni subite dal bacino idrogeologico del Misa-Nevola negli ultimi 70 anni (impermeabilizzazioni di piana alluvionale e costa, progressive variazioni di uso del suolo con riduzione della componente vegetazionale, rettifiche del corso fluviale, chiusura di fossi scolmatori ecc.): "abbiamo bisogno di ripensare completamente le modalità di intervento; di pianificare e programmare a sistema e su ampia scala adeguate azioni di mitigazione del rischio. A ciò si aggiunge l'urgenza di formulare un adeguato piano di emergenza per l'allontanamento della popolazione in caso di necessità".



