Micam: Confindustria Fermo, sostenibilità va con competitività

Al Micam Confindustria Fermo indica la via sulla sostenibilità. "Va abbinata a competitività. Costa, ma è un percorso non più rinviabile", sottolinea il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, ricordando l'iniziativa organizzata nello stand regionale all'interno del Micam di Milano 'Un caffè insieme…in fiera".

Quello che gli imprenditori non nascondono è però il timore per i costi. "Ogni azienda ha inserito nelle collezioni prodotti sostenibili - osserva Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Fermo -. Una strada necessaria, il mondo è uno e va preservato. La sostenibilità è un impegno sociale, non solo di produzione. Sostenibilità è però anche un costo che le aziende non sono sempre in grado di sostenere. Qui deve intervenire la politica con azioni mirati. Possiamo lavorare su suole e collanti, ma serve di più".

Focus sui dati da parte di Francesca Orlandi presidente di Linea, azienda speciale della Camera di Comercio delle Marche: "in questi giorni supportiamo oltre 200 imprese, 101 al Micam, 14 al Mipel e 99 a Lineapelle. Numeri importanti che richiedono impegno e visione. I dati export dimostrano che il settore è florido, siamo secondi solo al farmaceutico, ma non mancano le criticità. Per cui anche una scelta oculata sulla sostenibilità è decisiva". Un tema complesso che richiede supporti esterni.

Uno arriva dalla Politecnica delle Marche che sta investendo su un corso in Management in sostenibilità ed economica circolare, con 95 iscritti anche da fuori regione.



