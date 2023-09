Infiorescenze di cannabis e articoli per fumatori non conformi

Operazione dei Finanzieri del Gruppo di Macerata, che hanno sequestrato oltre un chilo di infiorescenze di canapa indiana e circa 8.000 articoli per fumatori, di cui 5.300 (tritatabacco e fertilizzanti per canapa indiana) privi delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo, e altri 2.600, tra cui cartine arrotolate senza tabacco e filtri, soggetti ad imposta di consumo. Sono stati tutti sottoposti a sequestro amministrativo.

Durante il controllo è stato rinvenuto e sequestrato oltre un chilogrammo di infiorescenze di canapa indiana sfuse, che a seguito di esame speditivo Drop Test, sono risultate positive per la presenza di tetraidrocannabinolo (Thc), principio attivo della sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis. La commercializzazione di canapa indiana, seppur a fronte di un contenuto di Thc basso, integra il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, tranne che per scopi terapeutici ed a fronte di stringenti autorizzazioni che coinvolgono cliente e fornitore.

Il titolare dell'esercizio commerciale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo.



