Successo per Ruote nella Storia di Aci a Servigliano

Ruote nella Storia domenica 17 settembre ha attraversato alcuni luoghi marchegiani, in un viaggio alla riscoperta di Servigliano che ha ricongiunto due carovane di vetture d'epoca in arrivo da Ascoli Piceno e Fermo.

A rendere impeccabile la terza edizione picena di Ruote nella Storia, la collaborazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo presieduto da Ivo Panichi e diretto da Stefano Vitellozzi.

La scelta, quest'anno, è ricaduta su Servigliano per la sua peculiare struttura urbanistica e per il patrimonio storico e artistico. Distrutto da una frana a fine '700 e poi ricostruito da Papa Clemente XIV, è stato definito "Città Ideale" perché è stato ricostruito con canoni settecenteschi ma con un assetto diverso dai consueti centri storici.

"Grandi consensi e complimenti da parte di tutti i partecipanti che hanno apprezzato la semplicità congiunta anche all'importanza storica di questo evento", ha detto il Direttore Vitellozzi. A Sevigliano "si trova uno dei primi campi di concentramento d'Italia, ed è probabilmente stata questa la visita che ha rappresentato il momento più toccante della giornata".

Ruote nella Storia 2023 - Servigliano è stato inserito in un'annuale serie di iniziative patrocinate dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Ben 27 gli equipaggi partecipanti all'evento. Tutte vetture immatricolate entro il 1982, tra cui un'Alfa Romeo GT Sprint del 1945, una Fiat 508 Berlina del 1936, una Lancia Appia 3 Serie del 1961, una Dimo Spider 2400 del 1971, una Fiat 1100 R del 1968 e una Chevrolet Corvette del 1983. Da Ascoli Piceno l'itinerario ha toccato Comunanza, Montefalcone Appennino e Santa Vittoria in Matenano, mentre da Fermo si è passati lungo la Val d'Ete e Belmonte Piceno.

L'evento è stato patrocinato dai comuni di Ascoli Piceno, Fermo e Servigliano ed appoggiato dalla Scuderia Firmum e dalla Piloti Veicoli Storici Sport Club.

Ruote nella Storia prosegue l'edizione di quest'anno il prossimo 23 settembre a Montemurolo e il 24 settembre con Castello di Meano, Varese, Vogogna - Valle Vigezzo e Riccione - Mondaino.





