Sisma Marradi: avvertito anche nel Pesarese, nessun danno

E' stata avvertita in maniera lieve anche nelle Marche, in particolare nell'hinterland pesarese e a Fano, la scossa di terremoto 4.8 registrata in Toscana alle 5.10 con epicentro vicino a Marradi nel Mugello in provincia di Firenze. Alcune chiamate per richieste di informazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo l'evento sismico, da parte di cittadini preoccupati a causa della scia sismica che prosegue da ormai dieci mesi al largo della costa marchigiana pesarese e anconetana dopo le forti scosse 5.5 e 5.2 del 9 novembre 2022 che causo danni e circa 500 sfollati.

Anche negli ultimi 15 giorni, davanti alle coste tra Ancona e Pesaro si sono verificate alcune scosse tra i 3 e 4 di magnitudo tra le quali, l'8 settembre alle 16.36, una 3.7, e il 13 settembre alle 10.30 un'altra scossa 4.0, fortunatamente senza provocare altri danni.



