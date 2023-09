Art Bonus: restaurato dipinto del Buratti a Montecassiano

Da ieri a Montecassiano (Macerata) è tornato a splendere il dipinto di Girolamo Buratti "Predica di San Giovanni Battista" dopo un lungo lavoro di restauro, finanziato cin l'Art Bonus: può essere ammirato nella chiesa di San Giovanni.

I dettagli del restauro sono stati presentati ieri al pubblico con una contestualizzazione storico-artistica dell'opera.

Vissuto tra la fine del Cinquecento e il Seicento, Buratti è nato e morto a Montecassiano. Fu allievo e collaboratore di importanti artisti quali Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, artista d'eccellenza nel cantiere della Basilica di Loreto, nel Seicento, e di Ludovico Cardi, detto il Cigoli, amico di Galileo Galilei e molto apprezzato alla corte medicea e pontificia. In occasione del lavoro di presentazione del restauro di ieri, è stata avviata una ricerca storico-artistica e archivistica ad hoc che ha consentito l'attribuzione di altre opere presenti nel territorio di Montecassiano.

All'incontro la ricercatrice e docente di storia dell'arte moderna dell'Università di Perugia Silvia Blasio, che ha inserito la figura di Buratti nel più ampio contesto della pittura Seicentesca tra Marche e Toscana; la restauratrice Maria Laura Passarini; la docente di storia dell'arte e storica dell'arte locale Lucia Cingolani, il professore Andrea Trubbiani cultore di storia locale e presidente del circolo culturale Scaramuccia.

"In questi anni - ha detto il sindaco Leonardo Catena - l'Amministrazione comunale ha cercato di prestare grande attenzione alla tutela del patrimonio artistico e culturale anche in vista della promozione turistica. L'Art bonus, sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, ci ha permesso di cofinanziare la realizzazione del restauro e pertanto un ringraziamento va alla ditta Fertitecnica Colfiorito".



