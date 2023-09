Ast Ancona, formazione per prevenire aggressioni a sanitari

Di fronte ad una numero crescente di aggressioni (verbali e fisiche) nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario, e alla luce della raccomandazione del Ministero della Salute, l'azienda sanitaria territoriale di Ancona ha organizzato dei percorsi formativi specifici dedicati alla prevenzione e alla gestione del conflitto verbale in contesti potenzialmente critici e a rischio di sviluppo di reazioni violente. A partire da lunedì 18 settembre avranno luogo 4 incontri formativi ad Ancona, Senigallia, Fabriano e Jesi, rivolti ai dipendenti della Ast Ancona (18 settembre, Ancona, Sala Verde Regione Marche ore 14-19; 19 settembre, Senigallia, "Auditorium San Rocco" ore 9-14; 10 ottobre, Fabriano, "Museo della carta e della filigrana" ore 14-19; 11 ottobre, Jesi, "Palazzo Bisaccioni", ore 9-14).

Agli incontri parteciperanno esperti nel settore normativo e della sicurezza, prevenzione e protezione (Spp). Saranno forniti ai discenti elementi per il riconoscimento di una condizione potenzialmente a rischio aggressione e tecniche verbali di gestione dei conflitti per disinnescare o abbassare il livello di una situazione esplosiva, dunque il quadro normativo di riferimento, la corretta configurazione dei locali, vissuti aziendali ed esperienze di situazioni critiche affrontate.

"La Ast Ancona promuove questa attività formativa per sensibilizzare e preparare il personale sanitario e socio-sanitario a prevenire e gestire eventuali potenziali situazioni di rischio - spiega il direttore generale Giovanni Stroppa -, fornendo ai dipendenti elementi utili per poter affrontare possibili episodi violenti, verbali o fisici, all'interno delle rispettive organizzazioni".



