Stop a 4 cantieri per violazioni sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel Maceratese quattro cantieri edili sospesi per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, in sinergia con i militari delle Compagnie Carabinieri di Camerino e Civitanova Marche, nei giorni scorsi hanno svolto una serie di accertamenti relativi alla vigilanza straordinaria nei cantieri edili che si è tenuta nel territorio provinciale in virtù delle ingenti risorse destinate per la ricostruzione post-sisma. In particolare gli accertamenti hanno interessato i comuni di Fiuminata Tolentino e Montecosaro a cui hanno partecipato anche i Carabinieri delle locali Stazioni.

Le ispezioni hanno interessato principalmente i cantieri edili di medie dimensioni. Particolare attenzione è stata posta alla normativa sul rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto ponteggi e installazione di ancoraggi degli stessi, aperture nei solai, omesse installazioni dei parapetti e violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro in genere. L'attività di verifica è stata affiancata dall'opera di sensibilizzazione e informazione sulla legislazione vigente.

Numerose sono state le prescrizioni contestate e le sanzioni comminate. Nello specifico sono state ispezionate otto aziende, di cui quattro sospese, relativamente ad altrettanti cantieri controllati, per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Elevate 14 prescrizioni, contestate ammende e sanzioni amministrative per oltre 84mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA