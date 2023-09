Infortunio in un cantiere, gravissima lesione ad un braccio

Gravissimo infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Monte Urano (Fermo): mentre stava lavorando con un'impastatrice di massetto autolivellante, installata su un camion, il braccio destro di un operaio è finito nel macchinario con conseguente amputazione parziale fino quasi al gomito. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata nei pressi del cantiere nei pressi di un'abitazione privata dove si stavano realizzando opera edili.

L'infortunato, sui 50 anni, è il figlio del proprietario di una ditta edile del Fermano che gestisce il cantiere. Era accanto a un camion sul quale è posizionata un'impastatrice di malta e altro materiale e che poi lo pompa compattato dove deve essere realizzato il massetto, quando il braccio vi è finito dentro in circostanze ancora in fase di accertamento. La prima a soccorrere il ferito è stata la proprietaria dell'appartamento dove insiste il cantiere, che ha cercato in qualche modo di arginare la gravissima ferita al braccio, fino all'arrivo dei sanitari che poi hanno trasportato l'operaio, in gravi condizioni, ad Ancona con l'eliambulanza Icaro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e la Croce Azzurra, sono intervenuti i carabinieri e funzionari del servizio ispettorato del lavoro ma anche i vigili del fuoco di Fermo per dare supporto alle varie operazioni anche di messa in sicurezza.



