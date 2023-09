Comitato, 'azioni concrete per mitigare i rischi di alluvione'

Il Comitato 15 Settembre-alluvione Valli Misa e Nevola (Ancona), nato dopo i tragici fatti del 15 settembre 2022 che causarono distruzione e 13 morti, "si è impegnato a collaborare attivamente con le istituzioni locali per garantire che il sacrificio delle vittime non sia stato inutile. Vogliamo azioni concrete volte a mitigare il rischio di futuri eventi simili, a implementare un sistema di allarme efficace ed efficiente nelle valli del Misa e del Nevola, equi risarcimenti e incentivi per l'adozione di misure preventive".

Inoltre, ci impegniamo a far realizzare una struttura permanente nella zona che garantisca la costante manutenzione del bacino idrografico e la formazione dei cittadini per le situazioni di emergenza".

Così scrive il Comitato in una nota "oggi ci ritroviamo a riflettere su un giorno che rimarrà impresso nella storia della provincia di Ancona come la più grande catastrofe dall'era del dopoguerra: il 15 settembre 2022. Questo anniversario ci offre l'opportunità di ricordare non solo il tragico evento stesso, ma anche le 13 vite che sono state tragicamente spezzate e le comunità del Misa e del Nevola profondamente colpite. I danni immensi che abbiamo subito sono ora parte integrante della nostra memoria e ci accompagneranno per sempre".

"A un anno dalla catastrofe", il Comitato esprime "profonda solidarietà alle famiglie delle vittime, a tutta la comunità e alle imprese che stanno affrontando il lungo e difficile percorso della ricostruzione e della ripartenza. Per onorare le vite perse e per preservare la memoria di questa tragica giornata, abbiamo proposto all'amministrazione comunale di Ostra di intitolare il piazzale di fronte allo stadio di Pianello al "15 settembre 2022 - Alluvione del Misa e del Nevola" e il nuovo ponte sulla Ss 360 alle vittime di questa terribile alluvione".





