Caso di febbre dengue nelle Marche, scatta la disinfestazione

Registrato un caso di febbre Dengue sul territorio di Senigallia (Ancona): al via la profilassi. Lo comunica l'amministrazione comunale della cittadina costiera delle Marche in provincia di Ancona che segnala la necessità di intervenire con un deciso e urgente intervento di disinfestazione nella zona di via Sanzio, a partire da un'abitazione nei pressi della parrocchia Santa Maria della Pace e fino alle vie limitrofe per un raggio di circa 200 metri.

La misura vuole prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, come la zanzara tigre. Il trattamento consiste nella nebulizzazione di un prodotto antilarvale e adulticida che interesserà tutti gli spazi aperti di attività, condomini e abitazioni dalle ore 22 alle 24 di giovedì 14 settembre 2023, in modo da contenere il più possibile la presenza di zanzare sul territorio. Il Comune ha anche diffuso un elenco di precauzioni da adottare durante il trattamento, come restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; raccogliere prima del trattamento la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. Anche dopo il trattamento, per circa 15 giorni, si dovrà prestare attenzione al consumo dei cibi ortofrutticoli.





