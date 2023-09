Alluvione Marche: 6 interventi su Nevola, Cesano e Burano

Sono stati firmati oggi i nuovi decreti in somma urgenza per sei nuovi interventi sul fiume Nevola, fiume Cesano e torrente Burano tramite fondi, per un totale di 1,5 milioni di euro, messi a disposizione dal vice commissario per l'alluvione Stefano Babini. Lo fa sapere la Regione Marche.

"E' incessante il lavoro che il Genio Civile Marche Nord e la Direzione della Protezione Civile Regionale stanno svolgendo nel mettere in sicurezza tutti i corsi d'acqua compromessi nell'alluvione di un anno fa - afferma l'assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi - Con questi nuovi interventi si vanno a pulire gli argini dei fiumi e a togliere il legname che in caso di incessanti piogge può creare seri danni a valle, riprofilando le sponde compromesse".

Gli interventi, spiega la Regione, "riguardano otto Comuni marchigiani dove sarà effettuato un lavoro di risagomatura delle sponde e si procederà con la rimozione di alberature trascinate dalla corrente ed accumulate nell'alveo, e con il taglio dei rami". Nello specifico "tre interventi riguarderanno il Fiume Cesano: il primo nel Comune di Corinaldo (dal ponte in località San Michele verso monte per circa 5,5 km) per 250mila euro il secondo nel Comune di Castellone di Suasa (dal Ponte via Cesare Battisti verso valle per circa 5,5 km) per 250mila euro; il terzo nel Comune di Pergola (dal Ponte viale JF Kennedy verso valle fino al Ponte in frazione Montesecco per circa 7,7 km) per 300mila euro".

"Sul Fiume Nevola sono previsti due interventi, nello specifico: il primo tra i Comuni di Trecastelli e Corinaldo (da 1 km a monte del Ponte via Giacomo Matteotti di Ripe in zona Santissima Trinità verso monte) per 300mila euro e nei Comuni di Ostra Vetere e Barbara (dal Ponte della Sp 11 dei Castelli in contrada Acqualagna verso valle) per 300mila euro". "Invece sul Fiume Burano è previsto un intervento nel Comune di Cagli (a partire da 500 mt a monte del ponte via Flaminia fino a 500 metri a valle del ponte via Buozzi) per un investimento di 200mila".



