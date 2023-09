Terremoti: scossa 4.1 al largo della costa marchigiana di Ancona

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, secondo le prime rilevazioni dell'Invg si è registrata alle 10.38 davanti alla costa marchigiana anconetana, tra Pesaro e Ancona, a 2 chilometri di profondità, a 41 chilometri a est di Fano e 42 a nord di Ancona.

La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita distintamente anche al pianterreno delle case ad Ancona, in scuole strutture sanitarie e scuole e ha causato apprensione.

Al momento, però, non risultano danni alle cose o disagi per le persone.

Si tratta dell'ultima scossa di una scia sismica, con epicentro davanti alla costa anconetana e pesarese, seguita ai due episodi sismici molto forti 5.5 e 5.2 verificatisi alle 7.07 e 7.08 del 9 novembre 2022 che causarono ingenti danni e circa 500 sfollati tra l'Anconetano e il Pesarese. L'8 settembre scorso alle 16.36 si era registrata un'altra scossa di magnitudo 3.7, sempre con medesimo epicentro in mare, percepita distintamente ad Ancona; anche questa non aveva causato danni o altri disagi.



