Nelle Marche un milione di euro per ventilazione in 250 aule

"Un milione di euro per altre 250 aule scolastiche per l'installazione di tecnologia Vmc (Ventilazione meccanica controllata) in grado di ridurre il rischio covid e l'inquinamento indoor nelle scuole. Così vogliamo augurare un buon anno scolastico ai ragazzi, ai dirigenti e agli operatori scolastici che affronteranno un percorso come sempre impegnativo e, spero, ricco di soddisfazioni". E' il messaggio dell'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli a margine dell'inaugurazione dei lavori di riqualificazione della scuola primaria Campus di Marotta-Mondolfo.

Baldelli evidenzia che, "purtroppo, all'apertura del nuovo anno scolastico, con l'impennata periodica dei contagi covid derivanti dalle nuove varianti, anche con effetti inferiori, si continua a rispondere con i soliti provvedimenti e consigli, oscillanti tra sanificazione e uso della mascherina in classe".

"Dovremmo passare da una strategia difensiva ad azioni di prevenzione più efficaci, come l'adozione della tecnologia Vmc - aggiunge -, impianti che migliorano la qualità dell'aria e combattono concretamente la diffusione dei virus, scongiurando il dannoso ricorso alla Dad o l'esclusivo uso delle mascherine".

Dal marzo 2021, data del primo bando per dotare le scuole degli impianti fino all'anno scolastico 2022-2023, sono 2.250 impianti installati in altrettante aule, più di 300 scuole interessate di 160 Comuni e delle 5 Province, oltre 37.500 studenti, per un investimento complessivo che, con il milione di euro destinato ad altre 250 aule, arriva a quota 10 milioni di euro.

Infine, ricorda Baldelli, "siamo partner di un progetto scientifico nazionale finanziato dal Ministero della Salute con fondi Pnrr e finalizzato a definire le linee guida della salute nelle scuole. Continueremo a puntare su interventi che siano all'altezza di una scuola che sia dentro il terzo millennio e all'altezza delle aspettative dei nostri giovani".



