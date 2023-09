Malore alla guida del trattore che si ribalta, morto 69enne

Incidente mortale nella campagna di Senigallia (Ancona), dove un 69enne alla guida di un trattore ha avuto un malore ed è poi rimasto rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, quando è scattato l'allarme per un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale di Morro, tra Senigallia e Morro d'Alba (Ancona).

Alcuni passanti hanno allertato il 112 dopo aver visto il mezzo ribaltato. A nulla sono serviti però i soccorsi: l'uomo è deceduto. Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Senigallia stanno cercando di fare luce sull'ipotesi che l'uomo possa essere morto per un malore: la perdita dei sensi avrebbe innescato l'incidente del mezzo finito contro un albero ai margini della strada e ribaltatosi. La salma è stata restituita ai familiari per il funerale.



