In 6 mesi 1,3 miliardi export Marche abbigliamento calzature

L'export marchigiano al primo semestre 2023 ammonta a 12.262 milioni di euro. "In particolare nelle Marche spicca la performance del comparto tessile abbigliamento calzature che vale quasi 1,3 miliardi +15% sull'analogo periodo del 2022", commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche e Vice Presidente di Unioncamere, Gino Sabatini, alla vigilia del Micam dove saranno presenti circa 100 imprese grazie al contributo reso disponibile da Camera delle Marche e dalla Regione Marche, assieme a Linea Azienda Speciale e alle Associazioni di Categoria. Sabatini parla "di uno scenario che incoraggia la presenza delle nostre imprese sui mercati internazionali con il supporto della filiera istituzionale". Gli imprenditori marchigiani guardano all'estero e alla diversificazione dei mercati di sbocco e questo lo si conferma vedendo "l'adesione al nostro bando fiere di cui solo nel 2022, a fronte di uno stanziamento di quasi 6 milioni di euro, hanno beneficiato oltre 2mila imprese che hanno preso parte a 737 fiere in 88 Stati diversi. Nel primo trimestre del 23 le domande di contributo sono già quasi 700, per un valore complessivo che supera i 2 milioni di euro", prosegue Sabatini.

"Una vivacità e una reattività che è nostro dovere continuare a sostenere", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA